Білий дім оголосив про перегляд політики щодо Куби
22:33, 03 лютого 2017Світ
997 0
Адміністрація президента Дональда Трампа повністю переглядає політику США стосовно Куби.
Ілюстрація / REUTERS
Про це розповів прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Тепер основну увагу буде приділено політиці Куби щодо прав людини. Інших подробиць поки немає.
Читайте такожІз США на Кубу відправився перший за півстоліття круїзний лайнер
У 2015 році США послабили торгове ембарго проти Куби, скасувавши обмеження на поїздки і дозволивши відкриття на Кубі представництв компаній.
Перед цим США і Куба відновили відносини після більш ніж півстолітньої перерви. США знову відкрили своє посольство в Гавані у серпні 2015 року, через місяць після того, як Куба знову відкрила своє посольство у Вашингтоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter