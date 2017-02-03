Білий дім оголосив про перегляд політики щодо Куби

Про це розповів прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Тепер основну увагу буде приділено політиці Куби щодо прав людини. Інших подробиць поки немає.

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У 2015 році США послабили торгове ембарго проти Куби, скасувавши обмеження на поїздки і дозволивши відкриття на Кубі представництв компаній.

Перед цим США і Куба відновили відносини після більш ніж півстолітньої перерви. США знову відкрили своє посольство в Гавані у серпні 2015 року, через місяць після того, як Куба знову відкрила своє посольство у Вашингтоні.