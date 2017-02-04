Шульц відмовився від 170 тис. євро компенсації за відставку з поста глави Європарламенту – ЗМІ

Про це сьогодні повідомила газета Bild з посиланням на лист, у якому Шульц повідомляє про відповідне рішення адміністрацію бундестагу, передає Deutsche Welle.

Нагадується, що кандидат на посаду канцлера ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Шульц залишив посаду президента Європарламенту у зв'язку з майбутніми виборами до бундестагу у вересні 2017 року.

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У посланні, зокрема, зазначається, що Шульц, який обіймав цю посаду з 2012 року, до 10 лютого поверне мандат депутата ЄП, і відтак «відмовляється від будь-яких претензій на отримання грошової компенсації». Заробітна плата голови і депутатів Європарламенту становить близько 8,5 тис. євро на місяць до сплати податків, пише видання. Також передбачені додаткові виплати та надбавки.

Наступні загальноєвропейські вибори у законодавчий орган ЄС за планом мають відбутися у 2019 році. Таким чином, Шульц на два роки раніше припинив виконувати свої обов'язки президента ЄП. Виходячи з цього, і була розрахована сума компенсаційних виплат, яка склала близько 170 тис. євро.

29 січня правління СДПН одноголосно висунуло Шульца кандидатом у федеральні канцлери. Офіційно його обрання як суперника Ангели Меркель має відбутися на партійному з'їзді у середині березня. Вибори до бундестагу відбудуться 29 вересня.