Ізраїль заявляє, що його військова операція – це серйозно і надовго

Військова операція, яку в суботу почав Ізраїль в секторі Газа, повинна покласти край ракетним обстрілам з боку палестинських бойовиків, вона не буде ні простою, ні швидкою, сказав міністр оборони Ехуд Барак.

Військово-повітряні сили Ізраїлю двома хвилями атакували десятки штабів, тренувальних центрів і складів зброї, які використовують радикальні угруповання і поліція ісламістів у секторі Газа. За останніми даними, кількість загиблих у безпрецедентному бомбардуванні зросла до 195 осіб.

"Кілька тижнів (правлячий в Газі рух) ХАМАС та інші терористичні організації атакували ракетами південь нашої країни. Ми не збиралися зберігати таку реальність і працювали над операцією, яка почалася сьогодні, щоб змінити те становище, яке є, щоб припинився обстріл і наших південних селищ, і наших військових баз", - сказав міністр, виступаючи перед журналістами.

"Ми робитимемо все, що можливо, все, що потрібно, щоб настала тиша. Тому зараз час воювати... Ця атака триватиме стільки, скільки знадобиться. Я не хочу, щоб у вас були ілюзії..."

РІА “Новости”