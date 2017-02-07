ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 183 тисячі євро учасникам акцій протесту

Суд у Страсбурзі визнав дії російської влади такими, що обмежують право на свободу зібрань. За рішенням ЄСПЛ Москва зобов'язана виплатити позивачам у цілому 183,5 тис. євро, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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У зверненні до суду говорилося, що в період з 2009 по 2012 роки російська влади перешкодила проведенню 28 масових акцій, а їх організаторів і учасників піддали затриманням і судовим переслідуванням.

У скарзі, яку задовольнив ЄСПЛ, йдеться, що на сьогоднішній день на розгляді у суді у Страсбурзі перебувають понад 80 заяв про порушення права на свободу зібрань у Росії.