"Подруга Путіна" Ле Пен втрачає шанси на перемогу в президентській гонці - Reuters

Про це з посиланням на дані опитування Opinionway повідомляє Reuters.

Згідно з опитуванням, Ле Пен набирає 25% в першому турі 23 квітня, незалежний кандидат Еммануель Макрон в першому турі має шанси отримати 22%, а кандидат від консерваторів Франсуа Фійон може розраховувати на 20%, що виводить у другий тур з Ле Пен саме Макрона.

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Макрон переміг би Ле Пен з результатом 66% до 34% у другому турі. Фійон, якщо пройде у другий тур, переміг би Ле Пен з результатом 62% проти 38%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон за результатами соціологічних опитувань впевнено перемагає у другому турі президентських виборів лідера ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.