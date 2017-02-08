В Афганістані вбили співробітників Червоного Хреста, які допомагали потерпілому від снігопадів району

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) імовірно були вбиті бойовиками, які підтримують терористичну організацію "Ісламська держава", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представник Червоного Хреста Томас Гласс повідомив, що ще двоє співробітників зникли.

Читайте такожВ Афганістані ісламісти викрали 13 викладачів релігійної школи

Понад 100 людей загинули в Афганістані через лавини та снігопади.

Загиблі і поранені співробітники МКЧХ були місцевими жителями.

Червоний Хрест не уточнює, хто стоїть за нападом, яке відбулося в північній провінції Джаузджан.

Представники міжнародної організації доставляли туди гуманітарні вантажі у віддалені райони, постраждалі в результаті сильних снігопадів.

На цьому тижні стало відомо, що жертвами сходження лавини, сніжних буревіїв та сильних морозів на північному сході Афганістану стали більше 100 чоловік.