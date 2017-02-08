В Афганістані вбили співробітників Червоного Хреста, які допомагали потерпілому від снігопадів району

22:03, 08 лютого 2017
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Шістьох співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста застрелили в Афганістані.

Ілюстрація / REUTERS

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) імовірно були вбиті бойовиками, які підтримують терористичну організацію "Ісламська держава", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представник Червоного Хреста Томас Гласс повідомив, що ще двоє співробітників зникли.

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Понад 100 людей загинули в Афганістані через лавини та снігопади.

Загиблі і поранені співробітники МКЧХ були місцевими жителями.

Червоний Хрест не уточнює, хто стоїть за нападом, яке відбулося в північній провінції Джаузджан.

Представники міжнародної організації доставляли туди гуманітарні вантажі у віддалені райони, постраждалі в результаті сильних снігопадів.

На цьому тижні стало відомо, що жертвами сходження лавини, сніжних буревіїв та сильних морозів на північному сході Афганістану стали більше 100 чоловік.

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Теги: #Афганістан