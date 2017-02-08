Палата громад британського парламенту остаточно прийняла акт про початок Brexit
Палата громад британського парламенту прийняла в третьому, остаточному читанні акт, що схвалює приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу країни з Євросоюзу.
Законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 494 депутати, проти виступили 122, передає Бі-Бі-Сі.
В ході дебатів, що передували фінальному голосуванню, депутати обговорювали кілька поправок, серед яких - дозвіл громадянам Євросоюзу залишатися на території Сполученого Королівства після завершення процесу Brexit. У результаті жодна з поправок не була прийнята.
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Тепер прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей отримала право офіційно розпочати процес виходу країни з ЄС.
Акт про Brexit має ще отримати схвалення палати лордів, але, як передають кореспонденти, з цим не повинно виникнути проблем. Очікується, що він буде остаточно схвалений обома палатами британського парламенту до саміту ЄС, запланованого на початок березня.
У першому читанні законопроект про вихід з ЄС палата громад схвалила 1 лютого.
Тоді в ході обговорення міністр з питань Brexit Девід Девіс нагадав депутатам, що якщо вони не схвалять законопроект, то підуть проти волі народу.