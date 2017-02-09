У США розслідують "надмірне зближення" літака з лайнером президента

Про це повідомляє ABC News.

Літак деякий час рухався на близькій відстані паралельно президентському «Борту номер 1», хоча повинен був тримати дистанцію приблизно в три морські милі. Кому він належав і куди прямував, видання не уточнює.

Читайте також10 часових поясів і 1100 чашок кави: літак Qatar Airways здійснив найдовший в історії переліт (відео)

Повідомляється, що Трамп прямував в свій клуб відпочинку «Мар-о-Ларго» на вихідні.

Один зі співрозмовників ABC News розповів, що пілоти обох літаків тримали зв'язок з диспетчерами на землі, і загрози зіткнення не було.

Видання зазначає, що президентський лайнер Boeing 747 вважається «літаючим Білим домом», і за повітряним простором навколо нього ретельно стежать.

В рамках розслідування можуть бути допитані пов'язані з ситуацією пілоти та диспетчери.