Протести у Румунії призвели до відставки міністра, який заступився за корупціонерів

Глава міністерства юстиції Румунії Флорін Іордаке покинув свій пост після багатотисячних акцій протесту, що тривали більше тижня по всій країні. Громадяни виступили проти його пропозиції скасувати кримінальне покарання для дрібних корупціонерів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Саме Іордаке був ініціатором законодавчої ініціативи, що викликала таку різку реакцію в суспільстві

31 січня уряд Румунії видав указ, згідно з яким чиновники звільнялися від кримінальної відповідальності за корупцію, якщо збиток не перевищував 200 тис. леїв (47,5 тис. доларів).

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Після цього у Бухаресті та інших містах почалися багатотисячні мітинги протесту - настільки масових громадських виступів Румунія не бачила з часів падіння комуністичного режиму в 1989 році.

Протестувальники не тільки виступали проти указу, але і вимагали відставки уряду в цілому.

5 лютого указ був відкликаний, так і не вступивши в силу.

У середу парламент Румунії проголосував проти винесення вотуму недовіри уряду.

У четвер глава мін'юсту Флорін Иордаке, подаючи у відставку, знову заявив, що запропонована ним міра "законна і відповідає конституції", проте визнав, що він не зміг налаштувати на свою користь громадську думку.

Президент Румунії Клаус Йоханнис вже заявив, що відставки Флоріна Іордаке буде недостатньо, щоби впоратися з політичною кризою у країні.