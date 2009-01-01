Міністр фінансів радить естонцям переходити на пічне опалювання

Міністр фінансів Естонії Іварі Падар порадив співгромадянам задуматися про перехід на пічне опалювання їхніх помешкань, пише Лента.ру з посиланням на Postimees.

За словами голови естонського Мінфіну, вартість барреля нафти може коли-небудь піднятися до 200 доларів, тому найближчим часом доведеться "дуже критично" переоцінити використання своєї енергії. "Те, що велику частину виробленого продукту ми витрачаємо на обігрів погано ізольованих панельних будинків - повна безглуздість", - підсумував Падар.