Спецслужби США підтвердили достовірність частини доповіді про наявність у РФ компромату на Трампа - CNN

Підтвердження стосується відомостей про телефонні розмови, пов'язані з компроматом, передає РБК з посиланням на дані CNN. Спецслужби не можуть розкрити інформацію. яка передавалася по телефону, проте підтверджують, що телефонні контакти, описані в доповіді, мали місце.

Зокрема, підтверджується інформація про час дзвінків, осіб тих, хто дзвонив, і місць, звідки здійснювалися дзвінки. Як зазначають джерела телеканалу, ці дані дозволяють спецслужбам "з більшою впевненістю говорити про достовірність усього досьє в цілому".

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Інформація про здійснені дзвінки була отримана в ході «рутинної розвідувальної роботи». Спецслужбам вдалося перехопити дзвінки, які здійснювали деякі іноземні громадяни, у тому числі пов'язані з російським урядом. Деякі з тих, хто дзвонив, були відомі тим, що займалися збором інформації, яка могла скомпрометувати Хілларі Клінтон в її боротьбі за президентське крісло з Трампом.

При цьому, чиновники, з яким вдалося зв'язатися CNN, відзначають, що все це поки що не дає можливість з упевненістю заявляти, що у російського уряду дійсно є компромат на Трампа.

Офіційний прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у відповідь на спробу журналістів телеканалу отримати коментар з цього приводу, заявив: «Нам, як і раніше, огидні брехливі новини телеканалу CNN».

Прес-служби Мін'юсту США, ФБР, ЦРУ і Управління директора національної розвідки від офіційних коментарів відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, секретна частина доповіді, представленого американською розвідкою на початку січня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючої обраного президента США.

Інформація про наявність компромату на Трампа, за даними телеканалу, була отримана від колишнього співробітника британської розвідки, якого американські спецслужби вважають надійним джерелом. Той, у свою чергу, отримав цю інформацію від російських джерел, зазначає телеканал.