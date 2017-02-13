ЗМІ: КНДР показала запуск своєї балістичної ракети (відео)
11:31, 13 лютого 2017Світ
965 0
У Північній Кореї опублікували відео запуску балістичної ракети, яка 12 лютого, пролетівши близько 500 км, впала у води Японського моря.
КНДР запустила балістичну ракету / скріншот
Про це повідомляє в Twitter-акаунті Amichai Stein.
Читайте такожУ КНДР підтвердили запуск балістичної ракети
"Терміново: Північна Корея опублікувала відео вчорашнього випробування ракети", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, запуск ракети викликав негативну реакцію Японії та США - японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе назвав дії КНДР "абсолютно нестерпними", а американський президент Дональд Трамп заявив про свою "100% підтримку Японії".
#BREAKING: North Korea publishes video of yesterday's missile test pic.twitter.com/0732BlcJ3m— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 13, 2017
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Запуск балістичної ракети КНДР