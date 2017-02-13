ЗМІ: КНДР показала запуск своєї балістичної ракети (відео)

11:31, 13 лютого 2017
Світ
965 0

У Північній Кореї опублікували відео запуску балістичної ракети, яка 12 лютого, пролетівши близько 500 км, впала у води Японського моря.

скріншот

Про це повідомляє в Twitter-акаунті Amichai Stein.

Читайте такожУ КНДР підтвердили запуск балістичної ракети

"Терміново: Північна Корея опублікувала відео вчорашнього випробування ракети", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, запуск ракети викликав негативну реакцію Японії та США - японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе назвав дії КНДР "абсолютно нестерпними", а американський президент Дональд Трамп заявив про свою "100% підтримку Японії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Запуск балістичної ракети КНДР
Теги: #ракета#відео#КНДР#квартири