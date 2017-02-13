ЗМІ: КНДР показала запуск своєї балістичної ракети (відео)

У Північній Кореї опублікували відео запуску балістичної ракети, яка 12 лютого, пролетівши близько 500 км, впала у води Японського моря.

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