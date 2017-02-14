"Зайшов занадто далеко": найпопулярніший блогер YouTube "погорів" на антисемітських відео

Про це пише Русская служба BBC.

Протягом кількох останніх місяців на каналі ПьюДіПая з'явилися відео з відсиланнями до нацизму і антисемітськими зображеннями.

ПьюДіПай (його справжнє ім'я Фелікс Чельберг, він зі Швеції) визнав, що ролики були образливими, але заявив, що не відчуває ненависті до кого-небудь за національною ознакою.

Канал ПьюДіПая є лідером за кількістю переглядів (більше 14 мільярдів) та підписувачів (більше 52 мільйонів) в YouTube. Минулого року блогеру вдалося заробити 15 млн доларів.

З компанією Disney блогер пов'язаний через посередника - Maker Studios. Ця компанія працює з зірками YouTube, транслюючи реклами через їх відеоканали.

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"Фелікс зайшов занадто далеко, через що його відео виявилися неприйнятними", - заявили в Maker Studios

В одному з роликів, про яких йде мова, два індійця (ПьюДіПай заплатив їм) тримають плакат з побажанням смерті євреям.

Блогер у відповідь на критику заявив, що намагався показати, наскільки сучасний світ зійшов з розуму, що люди готові сказати що завгодно за 5 доларів".

У минулому році ПьюДіПай був тимчасово заблокований в "Твіттері" за жарти про ІДІЛ.