Могеріні стурбована можливою втратою США ролі світового лідера

Про це вона сказала після дводенного візиту до Вашингтона в інтерв'ю Die Welt.

"Я ще ніколи не бачила США настільки поляризованими, такими роз'єднаними і так обтяженими конфліктами, як зараз. У той же час тому, хто хотів би мати світове лідерство, потрібно бути внутрішньо сильним, впевненим у собі і згуртованими", - сказала Могеріні.

При цьому вона побоюється, що подібна динаміка також може мати негативний вплив на глобальну стабільність.

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"Якщо найбільша демократія у світі переживає напруженість такої сили, тоді це може стати дестабілізуючим фактором для всього світу", - додала Могеріні.

Федеріка Могеріні очікує, що в майбутньому прагматичні відносини між Європою та Сполученими Штатами будуть переважати. "Ми перейдемо в наших відносинах на новий етап. Нам потрібно промацувати різні теми, щоб подивитися, де є точки дотику. Але в цьому немає ніякої драми. В майбутньому, ймовірно, це дасть більше тем, у яких у європейців і адміністрації США різні позиції ".

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами представника ЄС Ради ЄС Іана Борга, українське питання було центральним під час переговорів високого представника Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні з представниками нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

Могеріні відвідала Вашингтон минулого тижня, де зустрічалася зі своїми американськими колегами. «Вона використала цю можливість, щоб ще раз оголосити загальну позицію ЄС, в тому числі і щодо санкцій. Ми не бачимо санкції як мету, а як інструмент. Ми продовжуємо говорити знову і знову, що, коли Мінські домовленості будуть виконані, санкції будуть зняті. Це також означає, що, як довго домовленості не будуть виконані, санкції будуть залишатися на місці», - додав Борг.