У Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн НАТО
У Брюсселі в штаб-квартирі Організації північноатлантичного договору (НАТО) розпочалося дводенне засідання глав оборонних відомств країн-членів Альянсу.
Як передає кореспондент УНІАН, у цьому засіданні вперше візьме участь новий секретар Департаменту оборони США Джеймс Меттіс.
"Сьогодні ми розглянемо наш прогрес на східних рубежах Альянсу. Ми розміщуємо чотири багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, щоб надіслати чіткий сигнал рішучості та готовності НАТО захищати будь-якого союзника", - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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Міністри зосередять увагу на забезпеченні міцності і гнучкості Альянсу в умовах викликів, які виникають перед НАТО. Вони розглянуть прогрес збільшення присутності Альянсу на східних кордонах НАТО в рамках політики зміцнення оборони та стримування загроз. Також глави оборонних відомств оцінять поточну обстановку, щоб визначити, які подальші кроки може зробити НАТО у боротьбі з тероризмом.
Окремо в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО відбудеться засідання Комісії НАТО-Грузія.