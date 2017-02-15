У Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому засіданні вперше візьме участь новий секретар Департаменту оборони США Джеймс Меттіс.

"Сьогодні ми розглянемо наш прогрес на східних рубежах Альянсу. Ми розміщуємо чотири багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, щоб надіслати чіткий сигнал рішучості та готовності НАТО захищати будь-якого союзника", - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте такожНАТО у відповідь на агресію РФ формує 4 багатонаціональні батальйони у Польщі і Прибалтиці

Міністри зосередять увагу на забезпеченні міцності і гнучкості Альянсу в умовах викликів, які виникають перед НАТО. Вони розглянуть прогрес збільшення присутності Альянсу на східних кордонах НАТО в рамках політики зміцнення оборони та стримування загроз. Також глави оборонних відомств оцінять поточну обстановку, щоб визначити, які подальші кроки може зробити НАТО у боротьбі з тероризмом.

Окремо в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО відбудеться засідання Комісії НАТО-Грузія.