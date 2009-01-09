Аятолла Хаменеї заборонив іранцям воювати з Ізраїлем в секторі Газа

Духовний лідер і керівник Ісламської Республіки аятолла Сайєд Алі Хаменеї заборонив іранським добровольцям, які хочуть приєднатися до палестинського руху опору в секторі Газа, залишати країну для боротьби з Ізраїлем.

"Я дякую нашій праведній і діяльній молоді, яка прагнула потрапити в сектор Газа, але слід мати на увазі, що наші руки в цьому плані зв`язані", - заявив аятолла, виступаючи у четвер перед жителями Кума, релігійного центру шиїтського Ірану.

"У будь-якому випадку Іран, який ніколи не відмовляв в наданні будь-якої допомоги гнобленому народові Палестини, і надалі робитиме для нього все, що буде потрібно", - додав духовний лідер, виступ якого транслювався в ефірі іранського ТБ.

На думку Хаменеї, ісламські країни роблять недостатньо, щоб зупинити "агресію Ізраїлю проти сектора Газа”.

"Необхідно продовжувати політичний і народний тиск, щоб примусити ворога відступити", - зазначив він.

На його думку, військова операція ізраїльських військових проти бойовиків палестинського руху ХАМАС в Газі націлена на те, щоб "повністю знищити основу опору і встановити панування США і Ізраїлю над дуже важливим регіоном Близького Сходу".

РІА “Новости”