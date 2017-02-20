У результаті вибуху в столиці Сомалі загинули понад 30 людей, влада звинувачує ісламістів

За даними місцевої влади, у південній частині міста був підірваний замінований автомобіль. В результаті було пошкоджено багато будівель, що знаходяться поруч, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Це перший подібний напад з тих пір, як у лютому був обраний новий президент країни Мохамед Абдуллахі Мохамед.

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Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад, але раніше лідер ісламістського угруповання "Аш-Шабааб" Хассан Якуб заявив, що їх метою стануть прихильники нового президента.

Сам президент засудив цей теракт і заявив про свою впевненість у тому, що його організувала "Аш-Шабааб".

Глава держави оголосив нагороду в 100 тисяч доларів США тому, хто зможе надати інформацію про організаторів вибуху.

Угрупування "Аш-Шабааб" сформувалася у 2006 році як молоде радикальне крило колишнього "Союзу ісламських судів", який боровся з ефіопськими військами, які вторглися у Сомалі для підтримки слабкого місцевого уряду. Значну частину "Аш-Шабааб" складають джихадисти, які прибули у Сомалі з інших країн. У 2012 році "Аш-Шабааб" приєдналася до "Аль-Каїди".