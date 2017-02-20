Прокурор Чорногорії звинуватив владу РФ у причетності до спроби держперевороту

Як повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на чорногорську газету Vijesti, за словами прокурора, такі висновки були зроблені на основі свідчень фігурантів справи і даних з їхніх переговорів. Переворот, як заявив Катніч, був організований для запобігання вступу Чорногорії в НАТО.

«За цими подіями стоять націоналістичні структури з Росії, але тепер ми знаємо, що до них були причетні російські державні структури», – сказав Катніч.

Про причетність Росії до держперевороту свідчать показання фігурантів справи, перехоплені телефонні дзвінки і зламана електронна пошта, відзначає видання. Джерела в британському уряді також вважають, що причиною організації перевороту став вступ Чорногорії до НАТО.

Напередодні видання The Telegraph з посиланням на кілька джерел у британському уряді повідомило, що спроба державного перевороту і замаху на прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановіча була здійснена за участю російських спецслужб і зі схвалення керівництва Росії.

За даними джерел The Telegraph, план перевороту був зірваний за кілька годин до його здійснення. Газета зазначає, що минулого тижня глава МЗС Великобританії Борис Джонсон і держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорили причетність Росії до замаху на чорногірського прем'єра.

Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією газети Vijesti, до спроби перевороту в Чорногорії 16 жовтня причетна група "російських націоналістів". Також група готувала вбивство прем'єр-міністра Міло Джукановіча.