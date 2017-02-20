Лавров поскаржився на спецслужби США через прослуховування свого посла у Вашингтоні

Про це пишуть РИА "Новости".

"У зв'язку зі скандалом, який був розкручений навколо попрацював кілька тижнів радником Трампа з національної безпеки генерала Флінна, американські спецслужби розповідали журналістам абсолютно офіційно, хоч і анонімно, про те, наприклад, що комунікації, як вони висловилися, нашого посла Кисляка рутинно прослуховуються. Включаючи його доповіді у Москву про те, що він робить у Вашингтоні, виконуючи свої обов'язки", - сказав Лавров на прес-конференції.

Нагадаємо, радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн подав у відставку з посади в зв'язку з "наданням віце-президенту та іншим неповної інформації щодо телефонних розмов з послом Росії".

За кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва з російським послом Сергієм Кисляком.