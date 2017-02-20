У штаб-квартирі ультраправої партії Ле Пен проходять обшуки

19:32, 20 лютого 2017
Світ
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Обшуки проходять у справі про фіктивне працевлаштування людей у партію Ле Пен.

Марін ле Пен / REUTERS

У місті Нантер біля Парижу проходять обшуки у штаб-квартирі ультраправої партії "Національний фронт". Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що обшуки проводяться у справі фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті.

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Зазначається, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’е були фіктивно працевлаштовані як помічники європарламентаря.

Нагадаємо, Грізе заробила 298,5 тисячі євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня, а заробіток Леж’е -  41,5 тисячу євро політик мала нарахувати до 28 лютого.

Ле Пен заявила, що не буде "піддаватися переслідуванням", повертаючи гроші назад. Через це Європарламент утримуватиме половину її заробітної платні до повної сплати.

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Теги: #обшуки#Франція