У Франції продали найдорожчу у світі пляшку рому (відео)
15:16, 22 лютого 2017Світ
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Півстолітній ром продали за 100 тисяч євро.
Всього було розлито 40 пляшок такого рому / Shopping en Ville
Найдорожчу у світі пляшку рому продали у Франції за 100 тисяч євро. Її було створено у колаборації ромового дому Clément та ювелірної компанії Філіппа Турнера.
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Як повідомляється у сюжеті ТСН, пляшка зроблена із кришталю та оздоблена золотом і діамантами. Всередині - ром 1966-го року. Досі цей напій ніколи не продавали, а усього його випустили лише сорок пляшок. Частину отриманих за нього коштів віддадуть на благочинність.
У Франції продали найдорожчу у світу пляшку рому
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