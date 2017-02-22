У Франції продали найдорожчу у світі пляшку рому (відео)

Найдорожчу у світі пляшку рому продали у Франції за 100 тисяч євро. Її було створено у колаборації ромового дому Clément та ювелірної компанії Філіппа Турнера.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, пляшка зроблена із кришталю та оздоблена золотом і діамантами. Всередині - ром 1966-го року. Досі цей напій ніколи не продавали, а усього його випустили лише сорок пляшок. Частину отриманих за нього коштів віддадуть на благочинність.