Спецпредставник ООН: Росія закликала Асада дати переговорам у Женеві шанс

Спецпредставник організації Стаффан де Містура 22 лютого перед продовженням перемовин між урядом та опозицією Сирії за посередництва ООН заявив, що Росія закликала сирійську владу не здійснювати авіаударів під час проведення переговорів, щоб дати їм шанс, передає DW.

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Спецпредставник ООН спершу хоче окремо зустрітися з представниками кожної зі сторін. Де Містура зазначив, що на переговорах у Женеві має ітися про три теми: формування перехідного уряду, розробку нової конституції та проведення вільних і чесних виборів.

Спроба сторін домовитися за посередництва ООН у квітні 2016 року була зірвана через ескалацію насильства. Спецпредставник ООН з питань Сирії не виключив, що подібна ситуація може повторитися і цього разу.