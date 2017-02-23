У Нігерії викрали двох німецьких археологів
03:43, 23 лютого 2017Світ
215 0
На півночі Нігерії невідомі викрали двох німецьких археологів.
Вчені працювали над дослідженням культури Нок / Фото nokkultur.de
Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, вранці 22 лютого вчені займалися розкопками в селищі Джаджела в штаті Кадуна. Тоді їх і захопили зловмисники.
Читайте такожВлада Нігерії попередила про використання дітей смертницями
Владі про інцидент повідомили місцеві жителі. Ні злодії, ні їхні жертви потім не виходили на контакт. Влада направила спецназ для звільнення вчених.
Співробітники франкфуртського університету працювали в Нігерії над вивченням залишків цивілізації Нок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter