У Нігерії викрали двох німецьких археологів

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, вранці 22 лютого вчені займалися розкопками в селищі Джаджела в штаті Кадуна. Тоді їх і захопили зловмисники.

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Владі про інцидент повідомили місцеві жителі. Ні злодії, ні їхні жертви потім не виходили на контакт. Влада направила спецназ для звільнення вчених.

Співробітники франкфуртського університету працювали в Нігерії над вивченням залишків цивілізації Нок.