У Москві попрощалися з Чуркіним (відео)

Про це повідомляє ТАСС.

Похорони пройшли з військовими почестями.

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Церемонія прощання з Чуркіним відбулася у Великому траурному залі Центральної клінічної лікарні Управління справами президента Росії.

Як повідомляв УНІАН, Віталій Чуркін, який обіймав посаду постійного представника РФ при ООН з 8 квітня 2006 року, помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя. За даними МЗС РФ, постпред пішов з життя на робочому місці.