Сьогодні проходять вибори в Австрії, Боснії і Угорщині

Сьогодні, 1 жовтня, проходять вибори в Австрії, Боснії і Угорщині.

Як передає радіо «Свобода", в результаті загальних виборів в Австрії очікується повернення до влади Консервативної партії канцлера Вольфганга ШЮССЕЛЯ.

У Боснії обирають колективну президію і парламент країни, а також законодавчі збори двох автономних утворень - Республіки боснійських сербів і Мусульмансько-хорватської федерації.

В Угорщині - місцеві вибори, які розглядаються як перевірка на міцність влади нинішнього прем`єр-міністра Ференца ДЮРЧАНЯ, який нещодавно признався, що приховував правду про економічний стан в країні, аби виграти вибори. Це викликало масові акції протесту в країні.