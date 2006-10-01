Сьогодні проходять вибори в Австрії, Боснії і Угорщині
10:06, 01 жовтня 2006Світ
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Шанси и "розклади" влади
Сьогодні, 1 жовтня, проходять вибори в Австрії, Боснії і Угорщині.
Як передає радіо «Свобода", в результаті загальних виборів в Австрії очікується повернення до влади Консервативної партії канцлера Вольфганга ШЮССЕЛЯ.
У Боснії обирають колективну президію і парламент країни, а також законодавчі збори двох автономних утворень - Республіки боснійських сербів і Мусульмансько-хорватської федерації.
В Угорщині - місцеві вибори, які розглядаються як перевірка на міцність влади нинішнього прем`єр-міністра Ференца ДЮРЧАНЯ, який нещодавно признався, що приховував правду про економічний стан в країні, аби виграти вибори. Це викликало масові акції протесту в країні.
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