Boeing зіткнувся з літаком VIP-класу (9 фото)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да СІЛВА оголосив у країні триденний траур у зв`язку з авіакатастрофою Boeing 737, в якій загинули 155 людей.

Як передає NEWS.ru, за попередніми даними, в авіакатастрофі Boeing 737 в Бразилії ніхто не вижив, сказав представник ВПС країни.

Рятувальники змогли спуститися до уламків Boeing. Літак упав в важкодоступному районі штату Мату-Гроссу, на територію індіанських резервацій Алту Шінгу за 200 кілометрів від населеного пункту Пейшоту ді Азеведу.

Тіла загиблих буде піддано експертизі та ідентифікації, а потім, якщо це буде необхідно, перевезено до столиці країни - Бразіліа, повідомив представник ВВС. Він відзначив, що ознак вибуху чи горіння літака не виявлено.

Як повідомлялося, 29 вересня о 15.35 за місцевим часом Boeing 727 бразильської авіакомпанії GOL вилетів з Манауса за маршрутом Манаус - Бразіліа - Ріо-де-Жанейро. О 16.48 зв`язок з екіпажем був перерваний, і літак зник з радарів диспетчерів.

Фото загиблого Боїнга над Ріо-де-Жанейро (травень, 2006).

За непідтвердженою версією, Boeing зіткнувся з літаком меншого розміру VIP-класу Legacy, який летів у протилежному напрямку. Літак Legacy здійснив екстрену посадку на найближчій військовій базі.

Legacy 600; з таким, ймовірно, зіткнувся Боїнг.

За офіційними даними, на борту літака Boeing перебували 149 пасажирів і шість членів екіпажу. Як повідомили в представництві GOL, літак вийшов з будівельних ангарів 12 вересня і мав лише 200 годин польотного часу.

Фото AP і Reuters