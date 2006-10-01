Знято оточення будинку Групи російських військ у Закавказзі

Сьогодні вранці кругове оточення будівлі Групи російських військ у Закавказзі (ГРВЗ) в Тбілісі знято.

Про це РІА «Новости» повідомив командувач ГРВЗ Андрій ПОПОВ.

"З 9.00 кругове оточення будівлі ГРВЗ знято. Залишено лише кількох співробітників МВС і військової поліції Грузії, які перевіряють документи біля КПП ГРВЗ і на в`їзді до автопарку ГРВЗ", - уточнив А.ПОПОВ.

Будівля ГРВЗ, розташована в центрі Тбілісі, і прилегла до неї територія було оточено співробітниками військової поліції Міноборони Грузії 27 вересня. Причиною блокування називалося те, що в будинку переховується розшукуваний грузинською стороною за звинуваченням у шпигунстві підполковник Головного розвідувального управління Костянтин ПІЧУГІН. Грузинські правоохоронні органи вимагають його видачі.

У даний час місцеперебування К.ПІЧУГІНА невідоме.

У Грузії 27 вересня було затримано п`ятьох російських військовослужбовців. Одного з них пізніше було відпущено, а чотирьом офіцерам грузинська влада пред`явила звинувачення в шпигунстві. У п`ятницю, 29 вересня, Тбіліський міський суд обрав запобіжний для російських військовослужбовців захід - двомісячний арешт.