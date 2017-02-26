Клімкін не вірить у "велику угоду" Трампа і Путіна: суперечить усій логіці американських інтересів

Голова МЗС України Павло Клімкін не вірить у можливість появи комплексної "великої геополітичної угоди" між Росією та США. Про це він сказав у інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

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На думку Клімкіна, укладенню глобальної угоди заважає відсутність довіри до РФ. "Я не виключаю можливості елементів співробітництва цих двох країн у боротьбі з ісламським радикалізмом, в інших питаннях, але так однозначно це теж не працюватиме, оскільки подолати ісламський радикалізм тільки військовим шляхом неможливо, має бути узгоджена всіма ключовими гравцями стратегія, якої всі мусять дотримуватися", - відзначив Клімкін.

"Можливості декількох deals, що охоплюють окремі питання, я не виключаю", – додав глава МЗС. Подібні локальні угоди, вважає Клімкін, можуть бути як середньостроковими, так і ситуативними. Про те, він схиляється до другого варіанту. "А велика deal суперечить, на мою думку, всій логіці американських інтересів", – сказав глава МЗС.

Раніше про ймовірність укладання такої "великої угоди" повідомляло видання The Washington Post. Йшлося про те, що через своє безмежне захоплення "сильною рукою" і байдужість до вторгнення Росії на територію сусідів і в Сирії президент Дональд Трамп, схоже, готовий дозволити Москві домагатися своїх експансіоністських цілей, принаймні до певної міри.

The Economist писав, що "Велика угода" між США та Росією не принесе Трампу нічого, крім здачі американських інтересів.