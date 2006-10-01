Джордж Буш підписав закон про санкції проти Ірану

14:07, 01 жовтня 2006
Світ
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...щоб чинити тиск на Росію

Президент США Джордж БУШ підписав прийнятий Конгресом США "Акт про підтримку свободи в Ірані" - закон, що продовжує ще на п`ять років санкції проти зарубіжних компаній, які інвестують в енергетику і поставляють зброю Ірану.

Як повідомляють РІА «Новости», у зв`язку із затвердженням "Акту" лідер Сенату США сенатор-республіканець Білл ФРІСТ зробив заяву, в якій зазначив, що адміністрація Дж.БУША одержала тепер стимул "використовувати всі наявні важелі тиску на Росію, щоб добитися російської підтримки для багатосторонніх санкцій проти Ірану".

Дж.БУШ, у свою чергу, в спеціальній заяві, поширеній у Вашингтоні, підкреслив, що цей закон "визначає санкції США щодо Ірану, надаючи при цьому адміністрації можливість проявити гнучкість при застосуванні цих санкцій у відповідних обставинах і накладати санкції на організації, які допомагають іранському режиму розробляти ядерне озброєння".

Підписаний Дж.БУШЕМ закон було прийнято Сенатом США на нічному засіданні в суботу.

Як повідомили в секретаріаті палати, в новій редакції документу його дія поширюється тепер також на зарубіжні компанії, що поставляють в Іран "вдосконалені звичайні озброєння".

У преамбулі законопроекту, який називається "Акт про підтримку свободи в Ірані", підкреслюється, що його мета - "притягнути до відповідальності Іран за його загрозливу поведінку і підтримати перехід до демократії в Ірані".

Документ також продовжує ще на п`ять років дію прийнятого в США в 1996 році "Закону про санкції проти Ірану й Лівії", яка закінчувалася 29 вересня 2006 року. Тепер дія цього закону про санкції продовжена до 31 грудня 2011 року.

Прийнятий обома палатами Конгресу в новій редакції законопроект дозволяє Президентові США вводити санкції проти зарубіжних компаній і осіб, які своїми інвестиціями зробили внесок "у розробку нафтових ресурсів Ірану".

При цьому, згідно з прийнятим "Актом", Президент США зобов`язаний застосувати санкції до будь-якої зарубіжної компанії або особи у випадку, якщо після 6 червня 2006 року вони "експортували, передали або надали іншим чином Ірану будь-які товари, технологію або інші товари, які внесли матеріальний внесок в здатність Ірану дістати доступ або створити хімічну, біологічну або ядерну зброю, включаючи пов`язані з ними технології, і отримати доступ або створити в дестабілізуючих кількостях і типах вдосконалені звичайні озброєння".

Окремим пунктом в документ включена "думка Сенату США" про те, що США повинні утриматися від реалізації угод про співпрацю в області мирної атомної енергії "з урядом будь-якої країни, яка сприяє ядерній програмі Ірану або здійснює передачу рану вдосконалених звичайних озброєнь або ракет".

"Акт про підтримку свободи в Ірані" дозволяє також Президентові США використовувати в необхідних обсягах кошти з федерального бюджету для фінансування в США і за кордоном діяльності з "підтримки і просування демократії в Ірані", включаючи фінансування радіо- і телевізійних станцій, які молять на Іран.

При цьому в документі міститься обмовка, що ні загальні положення даного "Акту", ні дозволене ним фінансування "не можуть бути використані як обгрунтування для застосування (військової) сили проти Ірану".

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