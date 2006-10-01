У Бразилії обирають президента, конгрес, губернаторів і 27 місцевих парламентів

В Бразилії сьогодні відбуваються вибори президента, а також до парламенту і місцевих органів самоврядування. З раннього ранку до виборчих дільниць вишикувалися величезні черги.

Понад 125 мільйонів виборців мають назвати прізвища нового президента, 27-ми губернаторів штатів і Федерального округу, 513-ти депутатів і 54-х сенаторів Національного конгресу, а також 1 тисячу 59 депутатів Законодавчих асамблей (парламентів) 27 федеральних утворень.

Згідно Конституції 1988 року, прийнятої після скасування в 1985 році військового режиму, голосування є обов`язковим для всіх повнолітніх громадян, і неявка на вибори тягне за собою серйозні наслідки.

Право утриматися від голосування мають громадяни віком понад 70 років, неповнолітні та неписьменні. У разі неявки з неповажних причин загрожує високий штраф, а за три пропуски на виборах - позбавлення права голосу.

Число 13, під яким нинішній президент Луіс Інасіу Лулі да СІЛВА стоїть у виборчих списках, може стати нещасливим для колишнього робітника-токаря з Сан-Бернардо, де він освоював професію в ремісничому училищі.

Згідно даних останнього опитування, опублікованого в недільних газетах, вперше за півроку передвиборної кампанії його рейтинг впав до 45%. Це означає, що у глави держави є шанси не бути переобраним в першому турі.

Для перемоги в першому турі нинішньому президенту достатньо набрати більше половини від всіх дійсних голосів. Інакше буде призначено другий тур на 29 жовтня.

Головний опонент нинішнього президента, колишній губернатор Сан-Паулу Жералду АЛКМІН, який представляє об`єднану опозицію Соціал-демократичної партії і Ліберального фронту, може розраховувати на підтримку 34% виборців.

Вперше в Бразилії вибори проводяться із застосуванням електронних урн для голосування. В середньому кожному виборцю знадобиться близько 40 секунд для того, щоб ввести дані 5 кандидатів. Проте, враховуючи, що чверть населення Бразилії є абсолютно неписьменним, не виключено, що чимало голосів буде визнано недійсними.