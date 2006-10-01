Поліцію Греції оштрафували за використання відеокамер

Грецьку поліцію оштрафовано за використання камер дорожнього спостереження для боротьби із злочинністю. Про ці санкції оголосила державна Служба у справах захисту персональних даних, у функції якої входить охорона приватного життя громадян від несанкціонованого втручання.

На думку цієї організації, свідчення камер були використані поліцією як докази проти обвинувачених в здійсненні різних правопорушень на вулицях міста, а не тільки порушень дорожнього руху. Служба захисту персональних даних визнала, що тим самим поліція перевищила свої повноваження і використовувала камери не за їх прямим призначенням, що порушило конфіденційність приватного життя громадян. Утім, сума штрафу склала символічні три тисячі євро.

Дорожні камери з`явилися в Афінах напередодні Олімпійських ігор 2004 року і викликали бурю протестів у суспільстві. Спочатку влада обіцяла прибрати камери після Олімпіади, проте цього зроблено не було. Проти поліції неодноразово висувалися позови із звинуваченням у незаконному стеженні за громадянами, а столичні анархісти регулярно палили і розбивали камери, встановлені на центральних вулицях Афін.

Бурхливі протести привела до того, що на роботу камер були накладені обмеження. Наприклад, поліції наказано записувати зображення без звуку і зберігати відеозаписи не більше семи днів.

РІА “Новости”