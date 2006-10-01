В Угорщині закінчилися вибори

В Угорщині о 19.00 за середньоєвропейським часом закрилися виборчі дільниці.

Вибори в органи місцевого самоврядування відбулися без надзвичайних подій, у спокійній обстановці. За даними Національної Виборчої комісії явка на вибори становить майже 50%.

У неділю ввечері на площі Кошута в Будапешті знову почали збиратися люди. За повідомленням угорського агентства МТІ, до 20.00 за середньоєвропейським часом на площі зібралися шість-сім тисяч чоловік, тому поліції довелося закрити площу для руху. Кількість поліцейських на площі досягає кількасот.

Як заявили лідери демонстрантів, що зібралися на площі, антиурядові протести з вимогами відставки прем`єр-міністра Ференца Дюрчаня поновляться з понеділка в багатьох містах країни.

РІА "Новости"