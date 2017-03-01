Кандидат на пост глави Нацрозвідки США назвав Росію одним із головних викликів
Запропонований Дональдом Трампом кандидат на посаду директора Національної розвідки США Деніел Коутс назвав Росію одним із головних викликів, які стоять перед Сполученими Штатами.
Про це він заявив на слуханнях у сенатському комітеті по розвідці, де розглядається його кандидатура, передає РБК з посиланням на Reuters.
«Завзятість Росії у світових справах – це те, на що я дивлюся з великим занепокоєнням, і те, на що нам потрібно дивитися з широко відкритими очима і зі здоровою часткою скептицизму», – сказав Коутс.
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Коутс також виступив за ретельне розслідування будь-яких спроб Росії вплинути на минулі президентські вибори. «Я думаю, що нам потрібно провести розслідування і розібратися», – сказав він.
73-річний Коутс, який був членом сенатського комітету з розвідки, також пообіцяв, що комісії, яка буде вести розслідування, буде надано повний доступ до всіх документів та інших матеріалів, необхідних для проведення розслідування. «У мене немає намірів щось приховувати від комітету», – запевнив Коутс.