Кандидат на пост глави Нацрозвідки США назвав Росію одним із головних викликів

Про це він заявив на слуханнях у сенатському комітеті по розвідці, де розглядається його кандидатура, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Завзятість Росії у світових справах – це те, на що я дивлюся з великим занепокоєнням, і те, на що нам потрібно дивитися з широко відкритими очима і зі здоровою часткою скептицизму», – сказав Коутс.

Читайте такожВашингтон приголомшила інформація про контакти співробітників Трампа з російськими спецслужбами

Коутс також виступив за ретельне розслідування будь-яких спроб Росії вплинути на минулі президентські вибори. «Я думаю, що нам потрібно провести розслідування і розібратися», – сказав він.

73-річний Коутс, який був членом сенатського комітету з розвідки, також пообіцяв, що комісії, яка буде вести розслідування, буде надано повний доступ до всіх документів та інших матеріалів, необхідних для проведення розслідування. «У мене немає намірів щось приховувати від комітету», – запевнив Коутс.