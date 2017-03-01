Трамп хоче залучити трильйон доларів інвестицій на відбудову інфраструктури США

Про це він сказав у свому виступі на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

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"Ще один президент-республіканець, Дуайт Ейзенхауер, ініціював останню по-справжньому велику національну програму з розвитку інфраструктури: будівництво системи автомагістралей", - сказав Трамп.

"Америка витратила приблизно 6 трильйонів доларів на Близькому Сході. Увесь цей час наша інфраструктура вдома руйнується. З шістьма трильйонами доларів ми могли би відбудувати нашу країну двічі та навіть можливо тричі, якщо б ми мали людей, які б були здатними вести переговори", - наголосив Трамп.

"Щоб започаткувати національне відновлення, я прохатиму Конгрес схвалити законодавство, яке надасть можливість залучити інвестиції на один трильйон доларів на інфраструктуру Сполучених Штатів, які фінансуватимуться за рахунок державного та приватного капіталу, створюючи мільйони нових робочих місць", - наголосив президент США.