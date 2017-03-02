Палата лордів британського парламенту не стала затверджувати законопроект про Brexit

Як пише Російська служба Бі-Бі-Сі, в ході обговорення законопроекту про Brexit, вже підтриманого палатою громад, 358 членів палати лордів проголосували за те, щоб додати в документ пункт, який дозволяє громадянам Євросоюзу жити і працювати в Британії і після її виходу з ЄС.

Читайте такожЄвросоюз зажадає від Британії більше 55 мільярдів євро за Brexit – ЗМІ

Проти цього виступили 256 членів палати. У результаті ініціатива була прийнята, і тепер законопроект знову відправиться на розгляд до палати громад, яка, втім, може і відмовитися вносити в нього ці поправки.

Британська преса зазначає, що рішення палати лордів - перша велика поразка уряду Терези Мей на шляху до Brexit. Раніше вона закликала лордів не вносити в документ правки і прийняти його таким, який є.

Внесення лордами поправок в законопроект і його відправлення назад у палату громад означає, що його прийняття відкладається як мінімум на два тижні. При цьому Мей раніше пообіцяла запустити процес виходу з Євросоюзу до кінця березня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Палата громад британського парламенту прийняла в третьому, остаточному читанні акт, що схвалює приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу країни з Євросоюзу.