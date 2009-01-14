Росія не має доказів участі українських військових у війні на Кавказі

Росія не має доказів щодо участі українських військовослужбовців в російсько-грузинській війні на Кавказі в серпні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таку думку висловив у прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы" Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Якщо у російської сторони є якісь факти, які можна якимсь чином перевірити, то ми були б вдячні їх одержати, і зверталися з цим не раз. Поки що ми чуємо лише нічим не підтверджені заяви», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що військовослужбовці України не брали ніякої участі в цьому конфлікті. За його словами, у той час в Грузії проходила підготовку група українських військовослужбовців, але з початком бойових дій вони були негайно повернені до України.

«Ми на рівні державних структур провели дуже ретельне розслідування. У нас немає даних про участь у цьому конфлікті тих, хто був би пов`язаний з Українською державою», - наголосив К.ГРИЩЕНКО.

Посол заявив, що в разі надання доказів з українського боку буде найсерйозніша реакція.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 14 серпня президент невизнаної республіки Південна Осетія Едуард КОКОЙТИ заявив, що на стороні Грузії проти невизнаної республіки воювали найманці, зокрема з України.