Винуватці плутанини при врученні "Оскарів" більше не з'являться на церемонії

Про це повідомила президент організації Шеріл Бун Айзекс, передає Бі-Бі-Сі.

Співпраця з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers (PWC), відповідальної за підрахунок голосів і підготовку конвертів з іменами переможців, також знаходиться під питанням, підкреслила вона.

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На останній церемонії вручення "Оскарів" стався один з найбільших конфузів в історії премії: замість "Місячного світла" кращим фільмом був оголошений мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Пізніше стало відомо, що винуватцями плутанини стали співробітники PWC Брайан Куллінан і Марта Руїз.

Кожен із них мав повний набір конвертів з картками, на яких значаться імена переможців, - на випадок, якщо з одним з конвертів щось станеться.

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Після того як Еммі Стоун був присуджений "Оскар" в номінації "Краща актриса", другий - запасний - конверт був помилково вручений Воррену Бітті, який як раз повинен був оголосити переможця в категорії "Кращий фільм".

Раніше компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) вибачилася за помилку на врученні премії «Оскар», коли кращим фільмом помилково спочатку назвали не «Місячне світло», а «Ла-Ла Ленд».

Нагадаємо, Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації найкращий фільм 2016 року роботи "Місячне світло". Під час церемонії вручення кінопремії переможцем у цій номінації спочатку був оголошений «Ла-Ла Ленд», але пізніше з'ясувалося, що це сталося помилково.