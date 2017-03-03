Швеція повернула військову службу за призовом через російську загрозу

"Російська військова активність - одна з причин", - уточнила вона, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

З 1 січня 2018 року на службу будуть призвані близько 4 тисяч юнаків і дівчат. Їх оберуть з 13 тисяч людей 1999 року народження, яким запропонують пройти психологічні і фізичні тести.

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Призовники служитимуть 9-12 місяців. Мета призову - мотивувати молодь ставати військовими професіоналами і поповнювати мобілізаційний резерв.

У Швеції діяв обов'язковий військовий призов до 2010 року. Тоді призивали тільки чоловіків.

Швеція не входить в НАТО, як і Фінляндія, але обидві країни співпрацюють з альянсом. Сусідні Норвегія і Данія є членами НАТО.

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Прес-секретар міністерства оборони Швеції також заявила, що 70% депутатів підтримують плани уряду по зміцненню збройних сил і тіснішій військовій співпраці з сусідніми країнами.

У квітні 2014 року Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Ісландія підписали документ про зміцнення військового співробітництва. Цей крок був сприйнятий багатьма експертами як зближення Швеції і Фінляндії з НАТО.

Швеція і Фінляндія, де багато жителів вважають поведінку Росії в балтійському регіоні непередбачуваною, вживають різні кроки для посилення своєї безпеки.

На початку 2016 року стало відомо, що Швеція поверне своїх військових на острів Готланд у Балтійському морі, де під час холодної війни перебувало близько 20 тисяч солдатів.

Фінляндія готується до можливої окупації Росією розташованих в Балтійському морі Аландських островів, заявляв влітку 2015 року міністр оборони країни Юссі Ниинисте.