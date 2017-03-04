Ле Пен відмовилася з'явитися на допит у справі про розтрату

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, Ле Пен була викликана у справі про фінансові махінації в Європарламенті в магістрат (судово-прокурорський орган у Франції).

Як заявив агентству адвокат політика Родольф Босселю, Ле Пен повідомила суддів, що не з'явиться на розмову з ними до закінчення виборчої кампанії у Франції.

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Повістка пов'язана із справою, яка ще два роки тому ініціювала міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра за запитом голови Європарламенту Мартіна Шульца.

У Шульца з'явилися підозри, що частина коштів, які партія Ле Пен отримала від Європарламенту, пішла не на ті цілі, на які вони видавалися.

Зокрема, в Європарламенті не виключають, що гроші, які видавалися партії на оплату праці помічників її євродепутатів, насправді йшли на оплату праці інших партійних працівників.

Європарламент звинувачує Ле Пен в тому, що вона незаконно оплачувала роботу своєї помічниці по "Національному фронту" Катрін Грізе з європейських фондів.