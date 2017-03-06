Глава МЗС Британії обговорить з Лавровим, як Росії повернути міжнародну довіру

Про це повідомляє The Associated Press.

Говорячи про російські кібератаки і втручання РФ у ситуацію на Балканах і в Україні, Джонсон сказав: "Давайте будемо відверті, Росія здатна на всякі нехороші речі".

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"Вони повинні змінитися. Вони повинні показати, що можуть заслуговувати довіру", - сказав він.

Джонсон наполягав на тому, що ніхто не хоче нової холодної війни.

"Це дуже важливо, що ми намагаємося співпрацювати з росіянами... і ми намагаємося формувати політику і допомогти їм стати на кращий шлях", - сказав він.

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Повідомляється, що на даний момент точні дати візиту Джонсона в Росію ще не визначені.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон в найближчі тижні відвідає Росію для переговорів на вищому рівні.

Пізніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін поки не планує зустрічатися з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном, який в найближчі тижні відвідає Росію.