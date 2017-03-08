У США призначили перші слухання у справі про втручання Росії в президентські вибори

Про це повідомив голова комітету Девін Нуньєс, передає РБК з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що засідання планується провести 20 березня о 17:00 за київським часом. Воно буде носити відкритий формат, додав голова комітету американського конгресу. «Я хочу провести якомога більше відкритих слухань у цій справі», — заявив він.

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Як уточнює CNN, Нуньєс підкреслив, що у слуханнях візьмуть участь директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Джеймс Комі, керівник Агентства національної безпеки (АНБ) і Кіберкомандування ВС США адмірал Майкл Роджерс, також екс-директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, колишня в.о. міністра юстиції і генерального прокурора США Саллі Єйтс і екс-глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Бреннан.

Reuters, в свою чергу, підкреслює, що Комі і Роджерс будуть проходити в якості свідків.