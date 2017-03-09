Справжній "список Шиндлера" виставили на продаж

Один із оригінальних документів, який використовував німецький бізнесмен Оскар Шиндлер для порятунку близько 1200 євреїв під час Голокосту виставлено на аукціон, пише The Guardian.

Очікується, що стартова вартість документу становитиме 2,4 млн дол. Видання повідомляє, що документ отримано від племінника Іцхака Штерна, який був фактично правою рукою Шиндлера, який свого часу і склав цей список.

У списку налічується 14 сторінок 18 квітня 1945 р. У документі міститься список імен євреїв-робітників фабрики Шиндлера в окупованій Чехословаччині, всього 801 ім'я. Ці чоловіки були вивезені з концентраційного табору Плашов, розташованого в окупованій німцями Польщі.

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Список був складений для захисту робітників, яких врятував із табору Шиндлер, коли нацистська Німеччина відступила і почала закривати східні концтабори.

Шиндлер використав хабарництво для захисту євреїв, які працювали на його фабриці з виробництва емалей, переконав Гета дозволити йому перевезти свою робочу силу в Судети, куди він перемістив свою фабрику. Шиндлер витратив весь свій статок на хабарі, щоб захистити своїх робітників від газової камери.

У 1963 р. ізраїльський уряд назвав його "праведником світу". Після його смерті в 1974 р. він став єдиним колишнім членом нацистської партії, який похований на горі Сіон в Єрусалимі. Сьогодні понад 8 тис. осіб є нащадками євреїв, врятованих завдяки зусиллям Шиндлера.