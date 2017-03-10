Дві людини загинули під час стрілянини в кафе у Швейцарії

Як повідомляє РБК з посиланням на Barfi, двоє чоловіків увійшли в кафе і влаштували стрілянину.

Читайте такожСтрілянина в мечеті в Канаді: у поліції повідомили про шість загиблих

Перехожі викликали поліцейських, які «через короткий час» прибули на місце. Однак затримати злочинців не вдалося, навіть незважаючи на оголошений план «Перехоплення».

У даний момент встановити особи загиблих не вдалося, відзначає видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що на вокзалі в німецькому місті Дюссельдорфі (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) в четвер увечері, 9 березня, невідомий із сокирою напав на людей.