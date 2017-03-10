Дві людини загинули під час стрілянини в кафе у Швейцарії
04:17, 10 березня 2017Світ
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У кафе в швейцарському місті Базель сталася перестрілка. В результаті інциденту загинули дві людини, ще один отримав поранення
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомляє РБК з посиланням на Barfi, двоє чоловіків увійшли в кафе і влаштували стрілянину.
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Перехожі викликали поліцейських, які «через короткий час» прибули на місце. Однак затримати злочинців не вдалося, навіть незважаючи на оголошений план «Перехоплення».
У даний момент встановити особи загиблих не вдалося, відзначає видання.
Раніше УНІАН повідомляв, що на вокзалі в німецькому місті Дюссельдорфі (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) в четвер увечері, 9 березня, невідомий із сокирою напав на людей.
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