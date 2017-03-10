Конституційний суд Південної Кореї підтвердив імпічмент президента

Як повідомляє Reuters, це рішення означає, що Пак Кин Хе повинна негайно залишити резиденцію президента в Сеулі, де вона продовжувала перебувати вже після того, як парламент виніс рішення про імпічмент.

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Після рішення суду Пак Кин Хе позбавляється своєї президентської недоторканності і може бути притягнута до відповідальності.

Дострокові вибори повинні пройти в країні через 60 днів. Очікується, що голосування призначать на 9 травня.

Як зазначає Reuters, Пак Кин Хе стала першим демократично обраним лідером Південної Кореї, який змушений достроково скласти свої повноваження.

Як повідомляв УНІАН, парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту 9 грудня. Президент було відсторонено від своїх обов'язків до моменту, поки своє рішення винесе Конституційний суд. За імпічмент проголосували 234 депутатів з 300.

Зазначимо, що Пак Кин Хе проходить як підозрювана у справі про корупцію. Розслідування почалося після публікацій в пресі матеріалів про зв'язки глави держави з дочкою лідера релігійного культу «Церква вічного життя» Цой Сун Силь. Стверджувалося, що Цой Сун Силь фактично контролювала роботу президента країни.