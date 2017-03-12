Екс-президента Сербії та Чорногорії засудили до трьох років ув'язнення за корупцію

Крім того, колишньому високопосадовцю доведеться повернути державі 1,2 млн євро, передає DW.

Марович зізнався у своїх злочинах, зокрема в тому, що зловживав посадою заради отримання вигоди очолюваним ним кримінальним угрупованням, яке займалося оборудками з нерухомістю в Будві, в одному з найбільших курортних центрі Адріатичного моря.

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Зазначається, що хоча Чорногорія і має високий рівень корупції, Марович - перший високопосадовець, який потрапить за цей злочин до в'язниці. Зазвичай обвинувачені в корупції посадовці або користуються заступництвом власних партій, або затягують розгляд справи, допоки їх не можна буде притягти до відповідальності за строком давності злочинів.

Засудження Маровича стало ударом по правлячій Демократичній партії соціалістів Чорногорії та прем'єр-міністру Міло Джукановичу. Останній сам постійно опиняється в центрі корупційних скандалів, які також стосуються оборудок із нерухомістю та будівництвом. Окрім того, за даними ЗМІ, в Італії Джукановича підозрюють в організації мережі збуту контрабандних цигарок.