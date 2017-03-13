У 2016 році в Сирії зафіксовано рекордну кількість жертв серед дітей – ООН
Рекордна кількість дітей загинули в 2016 році в ході сирійського конфлікту, йдеться в новому звіті ООН.
Як повідомляє російська служба «Бі-бі-сі», за даними дитячого фонду організації ЮНІСЕФ, за минулий рік в Сирії було вбито понад 650 дітей.
Ще сотні померли від хвороб, які можна було б вилікувати за наявності необхідних медикаментів і медичної допомоги, наголошується в доповіді.
Звіт ЮНІСЕФ був опублікований напередодні шестиріччя початку збройного конфлікту в Сирії.
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Тиждень тому міжнародна благодійна організація Save The Children заявила про те, що діти в Сирії відчувають "токсичний стрес", який може привести до серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі психічних, у дорослому віці.
За даними ЮНІСЕФ, за минулий рік щонайменше 851 дитина була змушена брати участь у бойових діях на боці збройних угруповань - це вдвічі більше, ніж роком раніше.