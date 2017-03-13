У Туреччині затримано чотирьох українців за підозрою у незаконному перевезенні мігрантів - ЗМІ

У морських водах Туреччини на борту яхти Big Man затримано чотирьох громадян України за підозрою у незаконному перевезенні мігрантів.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet Daily News.

Турецькі прикордонники морської охорони затримали яхту класу люкс з 83 особами на борту, які намагалися потрапити з Чешме, розташованого на побережжі в Егейському морі, до Італії. Яхта йшла під прапором Сполучених Штатів Америки.

За даними служб безпеки, серед незаконно ввезених мігрантів було 82 сирійці та один афганець.

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Ще трьох осіб, які усі були українцями, також затримано за підозрою, що вони були частиною екіпажу яхти.

Сили турецької жандармерії затримали також ще одного українця, одного іракця і ще двох осіб як підозрюваних у незаконній торгівлі людьми.

12-метрова яхта Big Man стояла на якорі у порті Алачаті в Чешме в егейській провінції Ізмір.

За повідомленнями джерел, яхта належить підозрюваному українцю.

Також повідомляється, що мігранти заплатили 5,5 тис. доларів за особу перевізникам людей, щоби бути переправленими до Італії.

Окрім того, зазначається, що двоє українців, які перебували на борту яхти, та її власник потрапили до Туреччини 28 лютого через міжнародний аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі, і що одного з них раніше вже затримували за незаконне перевезення людей.