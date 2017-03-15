У США відставного адмірала звинувачують у хабарях у вигляді секс-вечірок

Адмірал у відставці Військово-морських сил США Брюс Лавлесс постав перед федеральним судом в Сан-Дієго за звинуваченням у хабарі, які інколи приймали форму секс-вечірок, передає Бі-Бі-Сі.

Крім Лавлесса перед судом постали ще сім офіцерів ВМС у відставкці й один офіцер Корпусу морської піхоти США.

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Згідно звинуваченням, офіцери видавали секретну інформацію про пересування суден в обмін на хабарі, які надавалися, в тому числі, й у вигляді розкішних обідів, ночей в дорогих готельних номерах і послуг повій.

За даними слідства, військовослужбовці отримували хабарі від бізнесмена Леонарда Френсіса в обмін на співпрацю з його компанією Glenn Defense Marine Asia.

Як повідомляє видання The Washington Post, в обвинувальному висновку значаться годинники вартістю 25 тис. доларів, сигари марки Cohiba по 2 тис. доларів за коробку і коньяк по 2 тис. доларів за пляшку.

Звинувачення також стверджує, що в ході візиту в Манілу в травні 2008 року п'ять офіцерів ВМС США брали участь у вечірці з повіями в готелі "Шангрі-Ла", яка розтягнулася на кілька днів, і за цей час випили всі запаси шампанського на загальну суму в 50 тис. доларів.

Лавлесс був арештований у вівторок у місті Коронадо в Каліфорнії. За даними ВМС, всього у справі про корупцію проходять понад 200 осіб, у тому числі близько 30 адміралів, імена більшості з них не називаються. До теперішнього моменту звинувачення пред'явлені 27 військовослужбовцям.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп спростував звинувачення в розвагах з повіями в Москві, відповідаючи на запитання американського журналіста, чи не боїться він шантажу з боку РФ після візиту в Москву і не шкодує він про те, що там сталося. Трамп заявив, що в силу своєї популярності він вкрай обережна людина, і того ж вимагає від своїх охоронців і інших людей, оточуючих його.