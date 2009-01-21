Нова база НАТО з'явиться в Середземному морі

Нова військова база НАТО, де нестимуть службу 800 військовослужбовців альянсу, буде розміщена на італійському острові Сігонелла в Середземному морі, повідомив у вівторок увечері журналістам міністр оборони Італії Іньяціо Ла Русса.

Інформаційне агентство АНСА зазначає в зв`язку з цим, що головним завданням нової бази стане ведення спостереження і розвідки за допомогою спеціальних літаків, зокрема безпілотних. З цією метою на Сігонеллі буде розміщена спеціальна система під назвою AGS (Alliance ground surveillance), в рамках якої діятимуть літаки-радари НАТО, американські "Global Hawk" і один італійський літак "Sigint", призначений для перехоплення електромагнітних хвиль.

"Сігонелла стане пунктом в серці Середземномор`я, де взаємодіятимуть розвідувальні сили Італії і НАТО", - зазначив Ла Русса.

Витрати на створення нової бази НАТО, яка повинна ввійти до ладу протягом найближчих двох-трьох років, оцінюються в 1,56 мільярда євро.

РІА “Новости”