Газпром: РосУкрЕнерго більше не займатиметься реекспортом

Обсяг газу, що постачається до України становитиме без обсягів для його подальшого реекспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, право на експорт газу має бути у сторони, у якої є надмірний газ для цього. При цьому він відзначив, що Україна, яка видобуває близько 20 млрд. кубометрів газу, направляє його на постачання комунального сектору і населення.

«Тому жодних експортних квот не передбачається в рамках наших договорів», - повідомив він.

О.МЕДВЕДЄВ відзначив також, що компанія «РосУкрЕнерго» більше не займатиметься реекспортом газу. «Ясно, що після підписаних контрактів джерел газу для «РосУкрЕнерго» ні з Росії, ні з Середньої Азії і Казахстану більше не буде», - сказав він.